La notizia della morte di Raffaella Carrà ha sconvolto l'Italia e il mondo intero. La popolare presentatrice italiana è deceduta all'età di 78 anni. La regina della musica e della televisione italiana era malata da qualche tempo di una malattia, tenuta sempre segreta, che in poco tempo ha attaccato tutto il suo corpo.

Il suo progressivo addio alla televisione ha coinciso con il peggioramento delle sue condizioni di salute. La notizia choccante è stata diffusa da Sergio Iapino unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti.

«Raffaella ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre», questo l'annuncio che ha scosso l'Italia.

Prima di morire, però, Raffaella aveva lasciato delle disposizioni ben precise per le esequie. Le esequie saranno definite a breve. Nelle sue ultime disposizioni, Raffaella ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un'urna per contenere le sue ceneri. Nell'ora più triste, sempre unica e inimitabile, come la sua travolgente risata.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 19:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA