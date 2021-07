Raffaella Carrà, l'ultimo gesto d'amore verso il pubblico che la amava da 50 anni

Raffaella Carrà è scomparsa oggi a 78 anni, dopo una lunga malattia che ne aveva provato il corpo. Ma prima di morire, da Raffaella è arrivato l'ultimo gesto d'amore verso il suo pubblico, che per decenni l'ha amata e seguita in tv: quasi sempre in Rai, ma anche a Mediaset, con una piccola parentesi spagnola dove era diventata un'icona assoluta.

Malata da tempo, ha fortemente voluto che nessuno sapesse della sua malattia e della sua profonda sofferenza. Nei pensieri del suo pubblico, l'immagine di Raffa doveva rimanere quella di sempre, quella di una donna piena di energia e dalla volontà ferrea: l'ennesimo gesto d'amore verso chi la amava, verso coloro che ne hanno condiviso l'affetto, verso quelli che chiamava «i suoi figli», affinché il suo personale calvario non turbasse il luminoso ricordo che tutti noi avevamo di lei. Una donna fuori dal comune, dal talento innato, ma dotata di spiazzante semplicità. E per questo così amata, in Italia e nel mondo dove milioni di persone piangono la sua scomparsa.

