Principe William, quanto guadagna all'anno? La cifra del suo "stipendio" dal Ducato di Cornovaglia

Il principe di Galles ha ricevuto ben 7,5 milioni di sterline, pari a poco più di 6 milioni di euro dal Ducato di Cornovaglia nell'anno finanziario 2022-2023. Ecco quanto emerge da una nota resa pubblica quest'oggi, giovedì 29 giugno, secondo cui, il colpo di fortuna del principe, arriva dopo aver ereditato la tenuta del papà, Re Carlo III.

Il Ducato è una tenuta privata creata dal re Edoardo III nel 1337 per fornire indipendenza a suo figlio. La tradizione è andata avanti negli anni e William è il 25esimo duca a ricevere fondi «utilizzati per finanziare le attività pubbliche, private e di beneficenza» dell'attuale erede reale britannico.

Il gruppo britannico di attivisti, Republic, che si batte per l'abolizione della monarchia e l'elezione di un capo di stato, ha chiesto al principe di riportare integralmente le sue entrate e spese, chiedendo che le entrate del Ducato fossero donate alle comunità locali nel Regno Unito. Ecco cosa hanno risposto dalla Royal house.

Quanto guadagna William?

Nella nota pubblica di quest'oggi, si evince che il Ducato ha registrato un surplus di 30 milioni di dollari (circa 28 milioni di euro) durante l'anno 22-23, con un aumento di 1,3 milioni (950 mila euro circa) rispetto all'anno precedente. Questi soldi, generalmente, sono a disposizione del Principe come reddito privato, ma essendo divenuto Duca di Cornovaglia solo a metà anno finanziario, per William la questione è differente.

Secondo i contabili reali, re Carlo III aveva diritto a 14,2 milioni di dollari (poco più di 13 milioni di euro) di eccedenza dal momento in cui era ancora l'ex principe di Galles. Nel frattempo, il principe William, il cui titolo è stato cambiato in duca di Cornovaglia negli ultimi sei mesi, ha diritto a 16 milioni di dollari (15 milioni di euro).

Tuttavia, al team del Ducato di Cornovaglia è stato chiesto "una tantum" di mantenere una parte del surplus per "scopi di capitale circolante", trattenendo 8,5 milioni (quasi 8 milioni di euro) per spese operative e lasciando William con 7,5 milioni di dollari, pari a poco più di 6 milioni di euro.

Il programma Homewards

William, che in questi giorni ha lanciato il suo programma Homewards con l'obiettivo di porre alle condizioni di povertà e ai senzatetto, ha promesso di continuare sulle orme di suo padre prendendo di mira il cambiamento climatico e le sfide sociali.

«Sono impegnato nella causa della lotta al cambiamento climatico e sono orgoglioso degli sforzi della tenuta per contribuire a questa sfida - ha affermato il principe William -.

In risposta al gruppo britannico antimonarchico, un portavoce reale ha risposto: «Le loro altezze reali hanno elaborato con il loro Ducato e il team della famiglia i loro piani e priorità per il Ducato e la famiglia negli anni a venire, e come questi supportano il loro lavoro e le priorità di beneficenza, come la Royal Foundation e i suoi programmi. Per questo che la famiglia non intende pubblicare un rapporto annuale parziale».

Il Ducato, però, vale più di 1,2 miliardi di dollari ed è una delle proprietà terriere più grandi e antiche della Gran Bretagna.

