William, campagna da 3,5 milioni di euro per i senzatetto: «Tutti devono essere trattati con dignità»

di Redazione web

Il principe William è pronto a lanciare e a sostenere attraverso la propria fondazione benefica, Prince of Wales's charitable foundation, una campagna che cercherà di mettere fine alla piaga dei senzatetto nel Regno Unito: il fenomeno fa da sfondo al costante ampliamento delle diseguaglianze sociali in atto da 30 anni nel Paese. Il progetto parte da uno stanziamento immediato di 3,5 milioni di euro e mira a «estirpare il dramma degli senzatetto sull'isola, un fenomeno che non deve esistere in una società moderna e progressiva».

Il principe William ha voluto fortemente discutere l'iniziativa per poter far fronte ad un problema che colpisce sempre di più i sudditi.

William festeggia 41 anni, il regalo inaspettato (riservato solo al re) sorprende tutti. Ecco di cosa si tratta

Principe William, compleanno da quasi re: la foto con papà Carlo per i 41 anni

William e la campagna per i senzatetto

Il principe William ha voluto vedere di persona le condizioni in cui vertono i senzatetto in Gran Bretagna, recandosi nei centri di accoglienza e nelle stazioni in cui i clochard si rifugiano per dormire. «Tutti dovrebbero essere sicuri e tutelati sotto un tetto, ma soprattutto, trattati con dignità», ha affermato il principe dopo le visite negli ultimi giorni.

Secondo alcuni giornalisti inglesi, la campagna per i senzatetto avviata dal principe William potrebbe puntare anche a "ripulire" l'immagine della famiglia reale e dello stess principe del Galles. La sua immagine è stata "appannata" negli ultimi tempi a causa degli effetti collaterali della transizione del regno dopo la morte di un pilastro come la regina Elisabetta, ma soprattutto per gli scandali e i conflitti interni ed esterni a Buckingham Palace: i gossip sui presunti litigi con il fratello minore, il principe Harry, e il suo conseguente allontanamento non hanno giovano alla reputazione del principe del Galles.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 13:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA