Principe Filippo, William e Harry insieme al funerale dell'amato nonno. I due fratelli non si vedono da circa un anno

Harry e William non si vedono di persona da circa un anno, si pensa addirittura dall'autunno del 2019, e da allora hanno parlato veramente poco, ma si ritroveranno fianco a fianco in occasione del funerale del nonno, il principe Filippo. Il duca di Sussex è in viaggio per tornare a casa e sabato prossimo si ritroverà accanto al fratello per le esequie, che saranno celebrate davanti a 30 persone per il rispetto delle norme anti-Covid.

Leggi anche > Regina Elisabetta, il messaggio commovente per il principe Filippo: «E' stato la mia forza, tutti in debito con lui»

Come riporta l'Evening Standard, Harry e William non dovrebbero portare il feretro, ma camminare fianco e fianco nell'accompagnare il nonno durante la cerimonia solenne. Da due anni i rapporti tra i due fratelli si sono raffreddati ma uno degli ultimi desideri del principe Filippo era quello di «appianare le divergenze per l'amore della regina Elisabetta».

Meghan Markle, in fase avanzata di gravidanza, è invece rimasta in California. Harry, quindi, dovrà affrontare da solo la sua famiglia dopo la controversa intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey. L'amore del nonno, però, aiutò sia William che Harry a superare il dolore per la scomparsa prematura della loro mamma, Lady Diana.

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Aprile 2021, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA