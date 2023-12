Prima della Scala 2023, pagelle look: Milly Carlucci e le spalline anni Ottanta (7), Francesca Verdini e il kimono (8), Patti Smith anni 70 (8)

di Costanza Ignazzi

La Prima della Scala è anche e soprattutto un evento mondano: la scusa per sfoggiare look da gran sera. Ecco le nostre pagelle dell'edizione 2023.

Milly Carlucci anni Ottanta (7)

Look che vince non si cambia, tailleur con spalline importanti e vita stretta. Ve l'avevamo già detto che gli anni Ottanta sono tornati di moda? Lei lo sa bene.

Dvora Ancona in rosso per Giulia (7)

Intento ammirevole, ma forse poteva scegliere un modello un po' meno Medioevo. Certo, per la Milano del 500 doveva essere di gran moda.

Chiara Bazoli in Armani (8)

Elegantissima in un abito Armani Privè in velluto nero con scollatura profonda e scintillante.

Francesca Verdini in viola (8)

La fidanzata di Matteo Salvini si distingue spesso per i suoi look fuori dal coro. Per la serata alla Scala ha scelto il total black ma ha deciso di spezzarlo con una cappa in stile kimono con ricami viola. Molto New York. Ci piace.

Patti Smith è Patti Smith (8)

Se La Scala è tutto fuorché anni Settanta, gli anni Settanta vanno a La Scala. E ce li porta Patti Smith, in Italia in questi giorni (è stata vista anche allo stadio a vedere il Napoli) che sfoggia una camicia patchwork, con jeans, blazer, sciarpa chiara e sorrisoni.

