E' amore vero. Cene, baci maliziosi, giochi in piscina in Grecia. Paola Di Benedetto e Federico Rossi (per tutti Fede della coppia di cantanti Benji&Fede) non si nascondono: e arriva anche il primo bacio social per la nuova coppia dell'estate. Dopo che il settimanale "Chi" li ha paparazzati, il cantante ha scelto di pubblicare sul profilo Instagram uno scatto che li ritrae insieme, con tanto di bacio: "Con una bella fanciulla in vacanza", scrive lui mentre bacia la compagna. Adesso non si nascondono e l'amore scoppia sulla frequentatissima isola di Santorini.

con una bella fanciulla in vacanza :) Un post condiviso da Federico Rossi (@federicofederossi) in data: Lug 29, 2018 at 4:03 PDT

Fede ha 24 anni mentre Paola ne ha 23 e si dimostrano innamoratissimi. Dopo un periodo in cui i due hanno voluto tenere nascosta la loro relazione.