Paola Caruso mamma, ecco la prima foto social col figlio Michele: «La vita ha un senso»

La prima foto social col figlio per la. La showgirl ed ex naufraga dell’isola dei Famosi, come riportato da Leggo.it , ha dato alla luce ilMichele lo scorso 2 marzo nella Clinica Mangiagalli di Milano e dal suo profilo Instagram ha postato una foto assieme al piccolo.Lo scatto è accomagnato da una tenera didascalia: “Nel momento in cui sei nato ci siamo guardati e ci siamo innamorati per sempre....ora la mia vita ha un senso ...Buona vita figlio mio ❤️🤱🏼#paolacaruso #baby#mubabyboy#familyfirst#miofiglio#michelino#faschionbaby#truelove#life#babyprince”.Si gode li primi giorni da mamma Paola Caruso, dopo le numerose polemiche mediatiche dopo la fine della relazione con l'ex Francesco Caserta, terminata proprio quando Paola ha iniziato la sua gravidanza.