Pamela Prati compie 65 anni: «Tanti auguri a me». Carriera e dolori, l'amore con il modello 19enne Simone Ferrante

Pamela Prati compie 65 anni. L'artista (Paola Pireddu all’anagrafe) è nata a Ozieri, in provincia di Sassari, il 26 novembre 1958. Prati ha raccontato più volte di non aver vissuto un’infanzia felice. «Mamma, vedova di guerra, abbandonata da mio padre, operaia a tempo pieno alla Galbani, non riusciva a crescerci da sola - ha raccontato qualche anno fa in un’intervista al settimanale Gente -. L’unica soluzione era affidarci a un istituto. Lei piangeva disperata quando ci siamo separate, io seguivo le mie sorelle senza immaginare cosa sarebbe accaduto da quel momento in poi».

Il post

Prati ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti dei festeggiamenti, in un post che ha pubblicato su Instagram.

La carriera

A 18 anni Pamela Prati iniziò a lavorare come modella, posando anche per Playboy Italia. Nel 1980 fu eletta Playmate dell'anno. Nei primi anni ha lavorato come attrice in commedie come «La moglie in bianco... l'amante al pepe» (1981), al fianco di Lino Banfi, «È arrivato mio fratello» (1985) con Renato Pozzetto e «Gole ruggenti» (1992).

Notata da Pier Francesco Pingitore, Pamela Prati ha poi esordito come soubrette della compagnia del Bagaglino nel 1987.

Pamela Prati ha lasciato il segno anche nei reality: nel 2004 ha partecipato come concorrente a Il ristorante, condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Nel 2008 ha ricoperto il ruolo di opinionista de L'isola dei famosi. Nel 2016, durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, è stata squalificata per infrazioni al regolamento. È poi tornata come concorrente del famoso reality nel 2022.

La storia con Mark Caltagirone

Nel 2018, Pamela Prati ha annunciato l'imminente matrimonio con un uomo chiamato Mark Caltagirone. Successivamente Dagospia ha sollevato i primi dubbi sulla reale esistenza dell’uomo, e anche il programma Live - Non è la D’Urso ha iniziato ad occuparsi della vicenda. Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Prati ha poi ammesso l'inesistenza di Mark Caltagirone, sostenendo di essere stata plagiata in un periodo di fragilità.

L'amore oggi

Attualmente, la showgirl frequenta il modello Simone Ferrante, 19 anni: «Cher ha un fidanzato molto più giovane e anche io. E quindi che cosa c’è di strano in questo? Sono molto innamorata. Com’è lui? Un ragazzo molto intelligente. Ci intendiamo perfettamente, l’età non c’entra nulla, è l’anima che conta. Parliamo di tutto e poi stiamo benissimo insieme», ha dichiarato entusiasta.

