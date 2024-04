Ornella Vanoni: «Prendo ancora psicofarmaci, se non lo facessi crollerei. Elodie? Un po' nuda, ma se lo può permettere»

di Redazione web

Una delle ospiti della puntata di oggi di Verissimo, domenica 7 aprile, è stata Ornella Vanoni che si è raccontata a Silvia Toffanin tra gioie e dolori della sua vita. La cantante ha spiegato che da giovane era molto più timida di quanto non lo sia stata poi da adulta: «Si, sono serena e spensierata. Sono sempre stata così ma evidentemente non si vedeva perché ero timida. Adesso che mi sono liberata dalla timidezza non ho più paura di niente», ha detto con un sorriso.

Ornella ha portato in studio la sua cagnolina Ondina che, giocando con la sua pallina, ha anche fatto cadere il bicchiere di acqua appoggiato sul tavolino di Silvia. «Dobbiamo anche pagare i danni, stai attenta», ha detto la cantante. Al termine dell'intervista, la conduttrice Toffanin ha regalato a Ornella un mazzo di tulipani gialli, come il suo colore preferito.

L'intervista di Ornella Vanoni

«Noi abbiamo vissuto tanti anni belli e adesso siamo tutti preoccupati per ciò che sta accadendo nel mondo, bisogna godersi ogni cosa bella. A volte, cerco di non pensare, però, poi leggo il giornale e ci sono tante cose brutte… Se guardo ora la mia vita sono molto contenta di ciò che ho fatto, ho fatto tanto. Sono stata anche male in passato perché ho avuto dei brutti periodi, non dormivo, ero depressa e ho cominciato a prendere gli psicofarmaci e li prendo ancora perché penso che se non li prendessi, crollerei.

Ornella Vanoni e l'amore

Ornella Vanoni ha parlato anche dell'amore: «Io ero molto insicura ma avevo tanti corteggiatori, ne ho avuti tanti a Venezia. Nella mia vita ho amato molto e sono stata molto amata. Io non ho mai fatto un progetto con un uomo pensando al futuro, ho sempre vissuto il momento. Quando ho scelto la persona sbagliata, ho offeso me stessa e quindi ho scelto la solitudine che è bella ma ha anche un prezzo alto: mi pesa la sera e la domenica». Riguardo alla morte, la cantante ha detto: «Fa parte della vita, non bisogna temerla».

