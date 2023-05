Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sconvolti per la morte di una fan: «Vittima dei bulli, siamo scioccati»

di Redazione Web

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, sconvolti dopo che una loro fan si è tolta la vita. La coppia del Grande Fratello Vip è molto amata non solo dal pubblico italiano, ma anche da quello spagnolo. Sono tanti i supporters iberici e tra questi c'era Lindsay, fan degli "Oriele", che però si sarebbe tolta la vita a causa delle continue prese di mira dei bulli.

Luca Salatino e Soraia Ceruti, lei sbotta dopo le ennesime accuse e coinvolge anche Matteo Ranieri: «Arriverà il momento in cui dirò tutto»

Uomini e Donne, spuntano i primi nomi dei tronisti della prossima edizione: ecco chi potrebbe esserci

La notizia

A dare la notizia sono stati alcuni fan della coppia su Twitter: «Quella ragazza si chiama Lindsay, si è tolta la vita due giorni fa per molestie scolastiche. Adesso è morta. Ha amato molto Oriana e Daniele. Le parole sono superflue. Trovava rifugio nell'amore di Dany e Oriana per allontanare il buio, almeno per un po’». Una notizia che è arrivata alla coppia che ha ricondiviso l'accaduto, sconvolti.

La reazione degli Oriele

Daniele ha pubblicato una foto della sua fan ed ha scritto: «Ti abbraccio piccola Lindsay.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 11:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA