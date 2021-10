Massimiliano Rosolino, a Oggi è un altro Giorno la polemica con Federica Pellegrini: «La morale è...»

Massimiliano Rosolino, ospite con la moglie Natalia Titova a “Oggi è un altro giorno”. L'ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino nella trasmissione condotta da Serena Bortone su RaiUno è tornato sulle polemiche nate dopo una recente intervista, in cui parlando della collega nuotatrice Federica Pellegrini ha affermato che lei è «sempre stata collocata su un piedistallo».

Massimiliano Rosolino e Federica Pellegrini (Instagram)

"Oggi è un altro giorno", Massimiliano Rosolino e la polemica con Federica Pellegrini

Massimiliano Rosolino, ospite con la moglie Natalia Titova a “Oggi è un altro giorno”. Massimiliano Rosolino è tornato sulle polemiche nate dopo una recente intervista, in cui parlando di Federica Pellegrini ha affermato che lei è «sempre stata collocata su un piedistallo». Dopo le sue parole, che hanno naturalmente scatenato il gossip, ha risposto via social la diretta interessata: «Buongiorno! – ha esordito su Instagram la Pellegrini - A quanto leggo dai giornali a qualcuno rode il cul*... Eh eh, se vogliamo fare i paladini della giustizia almeno diciamo le cose esatte».

Deciso a chiudere la polemica, Massimiliano Rosolino è tornato sulla vicenda: «La morale – ha spiegato ospite del programma di Serena Bortone - è che è giusto confrontarsi. E' meglio una piccola osservazione da parte di un amico piuttosto che avere attorno mille persone che ti danno sempre ragione. Secondo me non abbiamo mai litigato, anche se ho provato due volte a chiamarla e non mi ha risposto… Inoltre ho detto “messa” su un piedistallo, non che ci si mette. Io penso che non abbia bisogno di tutto questo….”

