Noemi Bocchi, chi è davvero la nuova compagna di Totti? Parla l'ex marito: «Sa cosa vuole e come ottenerlo»

L'uscita di 'Unica' ha creato diversi scompigli nel mondo del gossip. Ilary Blasi ha scelto di raccontare la fine della sua relazione con Totti in un documentario per Netflix, e da quel momento sono in molti ad aver rivelato altri dettagli sui presunti tradimenti avvenuti all'interno della coppia.

L'ex marito di Noemi Bocchi

Noemi Bocchi, fino a poco tempo fa, è rimasta in silenzio sulla questione. Adesso il centro del gossip si sta spostando anche su di lei, infatti, Dillinger News, il sito notizie di Fabrizio Corona, ha reso note le parole dell' ex marito della Bocchi, Mario Caucci. In merito alla ex moglie, secondo quanto riportato da Dillinger News, ha riferito: «Io e mia moglie eravamo presi da una ricerca sconsiderata della felicità, ma una felicità intesa come un'acquisizione sfrenata di beni materiali e, quindi, tutto quello che faceva parte dei valori di un essere umano veniva sempre meno: dovevamo andare in posti esclusivi per le feste, per la borse, l'anello». Mario Caucci, continua poi ha raccontare a Dillinger News come la pensa su Noemi Bocchi: «Lei ha dimenticato il suo passato e ha sempre saputo perfettamente- e continua oggi perfettamente- che cosa vuole e come arrivare ad ottenere quello che vuole.

Chi è Noemi Bocchi

Sul conto della nuova compagna di Francesco Totti sono molti a fare ipotesi, Mario Caucci, il suo ex marito, ha parlato anche di questo intervistato da Dillinger News: «Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma nord, che provenga da una famiglia ricchissima come si è detto? Mi farebbe piacere sapere che si è laureata, ma non mi risulta». Parole forti, alle quali Noemi potrebbe anche replicare...

