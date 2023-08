«Armando sembra freddo con te», la replica di Nicole Mazzocato: «Non credete a tutto quello che vedete sui social»

di Redazione Web

Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto ad un box di domande dei suoi fan pubblicato sul suo profilo Instagram, spiegando il motivo per il quale il suo compagno, il calciatore Armando Anastasio, appare più volte freddo nei suoi confronti. La coppia, lo scorso anno ha avuto anche un primo figlio: Paolo. Ma andiamo a vedere cosa ha raccontato l'ex tronista ai suoi follower.

Uomini e donne, matrimonio in vista per Nicole Mazzocato? L'annuncio: «Succederà»

Uomini e Donne, Nicole Mazzocato è diventata mamma: l'annuncio social

«Non sono una persona che non sa stare da sola. Quando ho deciso di fidanzarmi ero innamorata. Sicuramente in maniera diversa, avevo altro in testa - ha sottolineato Nicole Mazzocato nelle sue Instagram stories -.

«Armando è un uomo passionale e premuroso»

Un'altra fan ha chiesto a Nicole Mazzocato il motivo per il quale Armando Anastasio appare sempre scocciato nelle foto social e soprattutto spesso "freddo" nei suoi confronti. Così, l'ex corteggiatrice non ha pensato due volte a chiarire questa cosa.

«Diciamo che le foto non sono la sua passione- ha sottolineato Nicole Mazzocato nelle sue Instagram stories -. Né farle e né scattarle. No, non è scocciato. Non lo obbligo mai. Quando gli viene voglia di farle le facciamo molto tranquillamente. Tanto lo vedete, non sono una che pubblica in continuazione, né ho smania di raccontare ogni cosa. Pure io sono uguale, ho giorni dove non mi posso neanche guardare»

Poi, ha aggiunto: «Armando è l'uomo più passionale e premuroso che abbia mai conosciuto. Il fatto di essere riservati e di non mettere limoni, baci e abbracci nei social non vuol dire che ci sia della freddezza. Vi prego. Non credete a tutte le cose che vedete sui social. Più le cose sono riservate e più funzionano, più si esibiscono e più hai bisogno di dimostrare agli altri e a te stesso che tutto va bene, anche se non è così. Almeno io, la penso per esperienza».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA