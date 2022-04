Uomini e donne, Nicole Mazzocato annuncia il sesso del bambino: ecco i dettagli

Fiocco azzurro per Nicole Mazzocato e il compagno, il calciatore del Pordenone Armando Anastasio. Una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne più amate ha organizzato una grande festa con amici e parenti, annunciando il sesso del nascituro. Su Instagram, l'influencer ha postato un video in cui ci sono le immagini della festa all’americana: torta a tema e il classico palloncino. E tra le storie è apparsa anche la modella Mariana Rodriguez, che si è autodefinita la “zia” del piccolo in arrivo.

Nicole Mazzocato e il compagno hanno fatto scoppiare il pallone ad elio contenente coriandoli blu, per poi abbracciarsi teneramente di fronte agli occhi dei loro numerosi ospiti.

La star di Uomini e Donne, come ha raccontato lei stessa tramite un Ask sulle sue Instagram Stories, ha avuto una gestazione non proprio semplicissima. «Ognuno ha i propri tempi, è giusto rispettare i tempi delle persone, considerato anche un periodo delicato di vita» aveva commentato la Mazzocato, mostrandosi ai fan in vesti nuove.

La Mazzocato e il compagno stanno insieme da circa un anno e nonostante la breve frequentazione, sono subito andati a convivere.

Lunedì 11 Aprile 2022

