Nicole Mazzocato, l'influencer vittima di stalking si sfoga su Instagram: «Denunciate subito»

Instagram ormai è uno strumento di sfogo soprattutto per chi, come gli influencer, decide di mettere in pubblico la propria vita. E' quanto accaduto a Nicole Mazzocato, ex corteggiatrice di Uomini e donne ed ex fidanzata del tronista Fabio Colloricchio che, attraverso delle stories ha raccontato di essere stata vittima di stalking.

Leggi anche - Andrea Iannone, scatti roventi con Gaia sotto il sole della Costa Smeralda. Nuovo amore?

La giovane bellunese ha raccontato ai suoi followers di essere stata oggetto di pedinamenti, appostamenti, messaggi insistenti da parte di un giovane. Atteggiamenti che l'hanno portata a vivere situazioni di grande agitazione e paura: «Descriveva i miei spostamenti, le cose che facevo, conosceva la mia macchina e soprattutto il palazzo dove abitavo». Nicole ha avuto però il coraggio di denunciare l'accaduto: i carabinieri hanno subito convocato in caserma lo stalker e in tre ore di interrogatorio non faceva altro che minimizzare la situazione, dicendo che voleva solo conoscerla e che anche lei lo voleva perché non l'aveva bloccato. «Io non l'ho bloccato perché avevo paura che si potesse fissare o ossessionare ancora di più» spiega l'influencer.

Dopo la denuncia e l'intervento delle forze dell'ordine, il ragazzo si è dileguato. A tal proposito l'ex corteggiatrice ha lanciato un appello: «Se vi capita, andate subito a denunciare»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Agosto 2021, 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA