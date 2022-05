Netflix scarica Meghan Markle: tagliata la sua serie d'animazione

Meghan Markle scaricata da Netflix. Il colosso dello streaming, alle prese con una crisi di abbonamenti e di introiti, ha deciso di tagliare Pearl, una serie d'animazione ispirata all'infanzia della moglie del principe Harry, che la duchessa di Sussex stava realizzando insieme al regista David Furnish, marito di Elton John.

I motivi sono un taglio delle spese che Netflix sta effettuando per far fronte alla crisi degli ultimi mesi. Pearl doveva avere come protagonista una dodicenne, ispirata dalle più importanti figure storiche femminili. La produzione coinvolgeva sia Netflix che Archewell, la società creata dal principe Harry e da Meghan Markle pochi mesi dopo la 'Megxit' e il trasferimento in California.

Ad ogni modo, come spiega il Guardian, restano in piedi diverse collaborazioni tra le due società, a cominciare dalla serie-documentario Heart of Invictus, dedicata interamente agli Invictus Games di cui Harry è testimonial e organizzatore. La serie d'animazione Pearl rientra in quelle produzioni che Netflix ha deciso di tagliare, invitando i produttori a rivolgersi ad altre aziende: questo potrebbe significare che la serie di Meghan potrebbe essere comunque realizzata, ma occorre prima trovare altre piattaforme di distribuzione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Maggio 2022, 10:55

