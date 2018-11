Negramaro, Giuliano Sangiorgi diventa papà: è nata Stella, la figlia del cantante e della compagna Ilaria

Fabrizio Corona chiede scusa a Totti: «Sei un grande uomo». Ecco cos'ha scritto su Instagram

Una bellissima notizia per tutti i fan dei: èquesta mattina, la figlia del cantante,, e della sua compagna,A dare il lieto annuncio è l'account social Instagram del gruppo salentino. «È nata, tanti auguri dagli zii Negramari a Giuliano e Ilaria», si legge in un post su Instagram. Una bellissima notizia, dopo il dramma vissuto nelle ultime settimane dal gruppo e dai fan, col malore improvviso che aveva colpitoe che aveva lasciato col fiato sospeso tutta Italia.Oggi, a distanza di settimane, Lele Spedicato sta meglio ed è in fase di recupero . Molto probabilmente,nei prossimi giorni vorrà a tutti i costi presentare la figlia a tutti i membri del gruppo, Lele in primis.