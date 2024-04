Natalia Paragoni replica a chi l'accusa di non andare alle serate del compagno Andrea Zelletta, poi la verità sul matrimonio

di Cristina Siciliano

Natalia Paragoni, influencer e noto volto di Uomini e donne, e Andrea Zelletta, dj, modello e ex calciatore, sono diventati da poco genitori della piccola Ginevra. La coppia sui social racconta spesso aneddoti e curiosità. Paragoni ha spiegato ai suoi follower il motivo per cui «non appare nelle serate» di Zelletta. Il compagno dell'influencer, che da sempre nutre la passione per la musica, ha cominciato la carriera da dj dopo un brutto infortunio. Prima giocava a calcio a livello professionistico in serie D.

Il racconto

«Spesso mi dite che io non vado mai alle serate di Andrea ma non è vero – ha sottolineato Paragoni –.

Nozze nell'aria?

Attraverso uno sketch parla anche di un eventuale matrimonio con il compagno. Nozze di cui si parla da anni, ma non ancora celebrate. «Parlando di marito, adesso mi ha cucinato la pasta perché avevo voglia di carboidrati». Dopo queste parole, un utente ha commentato: «Sembrava che ci stessi dicendo che ti avesse chiesto di sposarlo». «E ve lo dico così», ha risposto lei, senza smentire o confermare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 18:59

