Natalia Paragoni in palestra dopo otto mesi dal parto: «Prima ero brava e costante, adesso invece…»

Natalia Paragoni, il 20 luglio 2023, ha dato alla luce Ginevra, la sua prima figlia nata dall'amore con con Andrea Zelletta. Dopo la nascita della sua figlioletta, Natalia non ha perso tempo per tornare in palestra (già settembre scorso), per rimettersi in forma e anche per ritagliarsi del tempo prezioso tutto per sé. Peccato però che l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha raccontato ai suoi follower di aver perso la costanza e la determinazione nel portare a termine i suoi workout. «Oggi si va in palestra, domani non si sa». Sono queste le parole che l'ex corteggiatrice ha scritto a corredo di un primo selfie nello specchio pubblicato nelle sue Instagram stories.

Le parole di Natalia Paragoni

Post gravidanza, per qualsiasi mamma è importante recuperare energie perse, ripristinando le condizioni pre-gravidanza. Lavorare sulla propria forza di volontà e auto-motivarsi può essere dunque il primo, cruciale passaggio per impostare il piano remise en forme.

«Ho iniziato a fare palestra a step - ha sottolineato Natalia Paragoni -. Sono andata prima nel mese di settembre, poi ho staccato e non sono andata più per un po' di tempo. Oggi ad esempio ho ripreso ad allenarmi, sono andata di nuovo in palestra ma già lo so che non porterò avanti nulla. Sono proprio sicura di questa cosa. Prima di rimanere incinta invece ero così brava e costante. Ora? Non ho voglia».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 22:09

