Cristina Buccino in ospedale, la paura per l'intervento: «Non potevo camminare». Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Dopo l'intervento, Cristina Buccino è tornata sui social per aggiornare i suoi follower sul suo stato di salute. La modella 38enne ha pubblicato un selfie nelle sue Instagram stories dove ha spiegato il motivo per il quale si è dovuta operare. «Non potevo più camminare bene», ha rivelato Cristina Buccino. La modella mancava sui social da un bel po' ed oggi ha svelato a tutti il motivo.

Cristina Buccino su Instagram

«Ciao ragazzi eccomi qui - ha scritto Cristina Buccino nelle sue Instagram stories -. Mi sono assentata negli ultimi due mesi perché non sono stata bene. Ho avuto un problema alla schiena (ernia espulsa molto dolorosa che ha ostruito il nervo sciatico della gamba sinistra non permettendomi di camminare bene). Finalmente stamattina ho fatto l'intervento che è andato benissimo. Tra pochi giorni tornerò alla mia vita di sempre. Non vedo l'ora».

La modella ha aggiunto: «Colgo l'occasione per ringraziare il dott. Nicola Mararotta e la sua équipe per essersi presi cura di me con professionalità e dedizione e affetto».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 21:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA