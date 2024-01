Natalia Paragoni, fuga romantica alle Maldive e polemiche sui social: «Dove hai lasciato tua figlia?»

di Dajana Mrruku

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono volati alle Maldive per trascorrere qualche giorno lontano dallo stress di Milano per godersi una vacanza tête-à-tête senza la piccola Ginevra. La figlia, infatti, è in Italia, a casa dei nonni perché il viaggio l'avrebbe turbata troppo e i neo genitori hanno scelto di farle passare del tempo con i loro parenti, certi di lasciarla in mani sicure.

Tuttavia, non tutti sembrerebbero aver capito il motivo della partenza in solitaria.

Le critiche

Natalia e Andrea sono ospiti nel resort alle Maldive e i due condividono con i follower le varie esperienze e avventure durante la loro permanenza.

L'influencer non ha risposto alle numerose critiche, ma ha preferito continuare a godersi la sua vacanza con il compagno perché dopo la gravidanza e il parto della figlia, i due non hanno avuto molto tempo da trascorrere insieme, come coppia, come fa notare una fan: «Si sono ritagliati del tempo per stare insieme, quale è il problema?»

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 16:39

