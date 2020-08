Naike Rivelli contro Caterina Collovati sulla foto di Arisa: «Maestrina frustrata...Evviva la fi*a»

di Redazione Leggo Gossip

Il post dicontro il body shaming continua a tenere banco. La cantante nei giorni scorsi ha pubblicato su Instagram una fotografia al mare, in costume, senza nascondere le imperfezioni di un fisico normale e oggi in suo supporto si leva anche la voce di. La showgirl replica alla conduttrice tvdandone della "" e tacciandola di. Ma procediamo con ordine.Nei giorni scorsi la foto diin costume aveva riscosso numerosi consensi - tra cui anche quello di Fedez e Caterina Balivo - ma anche qualche parere contrario. Tra queste fila, Caterina Collovati, che aveva commentato così la foto: «La moda del poitically correct ha rimbambito tutti... body positivity e balle varie, che noia! Ciò che balza all’occhio in questa foto non sono i rotolini di ciccia di #rosalbapippa in arte #arisa che trovo anche divertenti. È quel pube sbattuto in faccia al lettore che mi pare fuori luogo».Oggi è arrivata la replica di Naike Rivelli, che ha commentato un repost pubblicato sul profilo Instagram di Dagospia proprio con la foto di Arisa e il commento della Collovati. La Rivelli, nota per le sue provocazioni hot sui social, si è schierata totalmente dalla parte della cantante. Queste le sue parole:«Che coglioni.. quanto perbenismo assurdo! Evviva la fica! Evviva il pube, evviva una donna che fa uno scatto meraviglioso! Che noia che ci debba sempre essere quell’aggiunta da maestrina frustrata che vuole fare L’intellettuale ...Instagram è un social dove ognuno Posta qualcosa di proprio, che lo rappresenta! Stare lì a guardare quello che fanno gli altri (almeno che non stanno postando cose controproducenti per il prossimo o il pianeta) è da stupidi.. non so chi sia Caterina Collovati. So chi è @arisamusic e le faccio un applauso. È solo una cazzo dì bellissima foto ragazzi! Bisogna finirla di creare di tutto una polemica ! Basta manipolare e strumentalizzare gli scatti fatto nei propri social dagli artisti veri, per far parlare di se e riceve mezzo secondo di visibilità mediatica. Che orrore! Che Palle che Noia è che Bassezza! 👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼👎🏼Politically Scorrect».