Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO – Dal lato femminile la formazione per idi calcio 2018 su Mediaset è ancora tutta da fare. Inizialmente si era parlato di unaprotagonista al timone dello show calcistico sull’ammiraglia Canale 5, per poi essere sposata sulla “minore” su Italia Uno e cedere il passo alla conduttrice dell’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi.Sembra però che le carte siano state mischiate di nuovo( anche perché il cambio repentino non sarebbe stato ben accolto) e, come spiega “Davidemaggio”, la showgirl argentina sarebbe tornata in quota anche se con un ruolo ridimensionato attraverso dei collegamenti esterni.A guidare la trasmissione invece dovrebbe andare, già conduttrice di “Le Iene” e del successo di ascolti del Grande Fratello Vip e, dal punto di vista romantico-calcistico, moglie dell'ex capitano della Roma Francesco Totti.