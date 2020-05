Miriam Leone si sposa col fidanzato Paolo Cerullo: «Nozze a Milano, si celebreranno a breve

Pink Floyd, Roger Waters attacca David Gilmour

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Maggio 2020, 00:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si sposa col fidanzato,. L’attrice ed ex Miss Italia e il musicista sono fidanzati da tempo anche se sul social non ci sono foto di coppia. Secondo le indiscrezioni ildovrebbe essere a breve, anche se secondo alcune voci di corridoio sarebbe già stato celebrato in gran segreto.A dare la notizia il settimanale “Chi” nelle “Chicche di gossip” secondo cui appunto le nozze sarebbero già state programmate e celebrate a breve a Milano: “Miriam Leone- fa sapere la rivista diretta da Alfonso Signorini – sempre più innamorata del sio Paolo Cerullo, è pronta al grande passo. C’è chi assicura che i due si sarebbero già sposati in grande segreto. In realtà, hanno programmato le nozze a Milano e dovrebbero celebrarle a breve”.Prima del fidanzamento con Cerullo, la Leone è stata legata a Davide Dileo, conosciuto canche come Boosta, dei Subsonica fino al 2014. Poi si è parlato di un suo flirt, mai confermato, con l’ex modello e attore Matteo Martari, collega sul set del film “Non Uccidere”.