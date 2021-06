Michele Merlo, Maria De Filippi assente ai suoi funerali: ecco cosa ha fatto la conduttrice

Maria De Filippi assente ai funerali di Michele Merlo. La conduttrice non ha partecipato alle esequie del giovanissimo ex concorrente di Amici morto a causa di un'emorragia cerebrale. La sua morte ha sconvolto tutto il mondo dello spettacolo e diverse persone hanno preso parte all'ultimo saluto.

Maria ha deciso di non partecipare di persona, ma non ha certo dimenticato il ragazzo avrebbe deciso di fare un gesto in maniera del tutto riservata nei confronti del musicista scomparso. Secondo qanto riporta Fanpage, pare che nei prossimi giorni Maria De Filippi si recherà a casa Merlo per portare i suoi saluti ai genitori di Michele. Un gesto privato e discreto nello stile della conduttrice.

Presente invece al funerale Emma, ex coach del ragazzo nel corso dell'edizione 2017. I due avevano da subito instaurato un buon rapporto e la cantante non ha mai nascosto il profondo dolore per quella perdita.

