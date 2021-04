Mena Suvari, la star di American Beauty mamma a 42 anni: nato il primo figlio Christopher Alexander

Mena Suvari neo-mamma a 42 anni. L'attrice statunitense, divenuta celebre in tutto il mondo grazie al film American Beauty, ha infatti dato alla luce il suo primogenito Christopher Alexander, avuto dal marito Michael Hope.

L'annuncio è stato dato da una portavoce dell'attrice, che aveva annunciato di essere incinta nell'ottobre scorso: «Sia la mamma che il bambino stanno benissimo». Qualche mese prima, Mena Suvari aveva spiegato in un'intervista: «Io e mio marito stiamo provando ad avere un bambino, tengo bene a mente il mio orologio biologico. Ho quasi 42 anni e i nostri sforzi finora si sono rivelati vani». Lo riporta il Mirror.

La scoperta della gravidanza era arrivata invece a sorpresa, proprio quando Mena Suvari aveva ammesso di essersi rassegnata. Il primo figlio è arrivato al terzo matrimonio, quello con Michael Hope, conosciuto sul set del film I'll be home for Christmas. In precedenza Mena Suvari era stata sposata con il direttore della fotografia Robert Brinkmann (dal 2000 al 2005) e con il produttore musicale Simone Sestito (dal 2010 al 2012).

Ultimo aggiornamento: Domenica 11 Aprile 2021, 15:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA