Melissa Satta, il figlio Maddox compie 10 anni. La dolce dedica della mamma: «Auguri amore mio»

di Dajana Mrruku

Giorno importante per Melissa Satta: il suo piccolo Maddox compie 10 anni. Il primogenito e unico figlio dell'ex velina mora sta crescendo sempre più in fretta e mamma Melissa è molto fiera di lui e i festeggiamenti per questo grande traguardo avverranno nei prossimi giorni. Nel frattempo, nelle storie Instagram della Satta gli amici e i parenti fanno gli auguri al piccolo ometto, con foto e dediche, anche se la più bella rimane sempre quella della mamma: «Love you to the moon and back», un modo molto romantico per esprimere l'amore infinito della mamma al figlio, che arriva fino alla luna e poi ritorna.

Il rapporto tra Melissa e Maddox

Il piccolo Maddox è nato dall'amore di Melissa Satta e il calciatore Kevin Prince Boateng.

Melissa e Maddox hanno un legame molto forte e sono uniti più che mai, soprattutto dopo la difficile rottura della Satta con il tennista Matteo Berrettini che aveva già conosciuto il figlio e avevano già iniziato a fare amicizia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 14:11

