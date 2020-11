Melissa Satta e Kevin Boateng, amore al capolinea dopo i tentativi dell'estate

E’ arrivato al capolinea il matrimonio fra Melissa Satta e Kevin Boateng. La coppia si era già lasciata, per poi provare a tornare insieme anche per il bene del figlio Maddox, ma il tentativo sembra non aver funzionato.

leggi anche > Jovanotti chiama l'amico ricoverato per Covid e ringrazia gli infermieri

La notizia ormai circola da tempo e l’assenza di Kevin Boateng dai social di Melissa sembra un’altra conferma. L’ex velina infatti ha preferito non proferir parola sulla presunta crisi su Instagram, dove invece ultimamente ha informato i suoi follower di aver contratto il Covid assieme al figlio e di essere stata costretta rimanere a casa in isolamento per due settimane .

L’addio, dopo le anticipazioni di “Chi” è in parte confermato dal sito “Dagospia” secondo cui appunto, nonostante gli sforzi fatti da entrambi, la separazione definitiva sarebbe ormai inevitabile. Quest’estate invece sembrava che la coppia andasse d’amore e d’accordo, con Boateng corso in Sardegna per fare una sorpresa alla moglie in vista del quarto anniversario di matrimonio…

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Novembre 2020, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA