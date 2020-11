Melissa Satta e il figlio Maddox hanno sconfitto il Covid. Melissa Satta ha fatto sapere dal social che, dopo aver vissuto un periodo difficile in cui ha affrontato il virus, è finalmente guarita insieme al figlio.

Leggi anche > Anna Foglietta: «Mia figlia con il Covid a 7 anni, periodo terribile»

L’annuncio di Melissa Satta è dalle stories di Instagram: “Finalmente è arrivata una bellissima notizia – ha spiegato ai follower - sia io che Maddox siamo risultati negativi. Sì, perché purtroppo siamo stati contagiati anche noi, abbiamo passato due settimane chiusi in casa, Non ne ho parlato prima, ho voluto vivere questo momento in riservatezza”.

Le condizioni di salute ora sono buone: “Maddox è stato bene, io un po’ meno, perché sono passata per febbre a 39, tosse, antibiotico... Sono un pochino debole, ma ora mi riprendo e sono con voi! Non è stato facile stare chiusa in casa per due settimane. Onestamente stavo impazzendo, non potevo muovermi. Una settimana sono stata sempre a letto perché ero stanchissima, al decimo giorno ho potuto rivedere un po’ la luce…”.

Ora è il momento di tornare al lavoro: “Ho un sacco di bei progetti da portare avanti. Giovedì sarò sul set e non vedo l’ora, adesso ricomincia un po’ tutto”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 14:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA