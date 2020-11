Ornella Vanoni guarita dal coronavirus: «Sono rinata! Il covid mi ha lasciata». Poi annuncia una sorpresa

Ornella Vanoni è guarita dal coronavirus. La cantante ha annunciato la guarigione sul suo profilo Twitter: «Sono rinata! Il covid mi ha lasciata », ha scritto dopo qualche giorno di silenzio seguito alla notizia della malattia. Ornella ha tranquillizzato i fan e ha anche aggiunto che tra una settimana comunicherà un'altra bella sorpresa.

A distanza di 20 giorni dalla diagnosi Ornella ha dichiarato di essere guarita. La 86enne aveva dichiarato a Che Tempo Che Fa che si sentiva bene e che non aveva alcuna intenzione di morire. La Vanoni ha dichiarato di essersi contagiata con una persona che era entrata in casa sua, nonostante lei abbia sempre fatto molta attenzione. Da subito si era mostrata intollerante al riposo dovuto per la sua età con tale malattia, mostrando una grande forza ed energia. La degenza sembra essere stata quindi abbastanza fluida e in poche settimane si è negativizzata tornando in pista da guerriera quale è.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Novembre 2020, 13:31

