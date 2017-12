La sorella di Meghan e la frecciata al principe Harry: "Lei una famiglia ce l'aveva già"

causato un piccolo scontro tra parenti la frase di Harry sul «fantastico» Natale che Meghan Markle ha trascorso con i Windsor. Il principe ha detto alla Bbc che la sua promessa sposa si è sentita nella famiglia «che non ha mai avuto». Parole che hanno scatenato su Twitter la reazione offesa proprio della sorellastra di Meghan, Samantha Markle, secondo cui la 36enne attrice e futura moglie di Harry «ha una famiglia molto grande che è sempre stata al suo fianco».



Non solo, Samantha ha affermato che, nonostante il divorzio dei genitori, Meghan aveva a disposizione due case dove andare. Una tenzone che fa un po' Cenerentola. Fra le due comunque sembra non corrano buoni rapporti: Samantha sta scrivendo un libro sulla sorellastra definendola una «principessa arrivista» per il suo fidanzamento col giovane Windsor.

