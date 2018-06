Meghan Markle e l'invito della Regina: un'intera giornata a rispettare gli impegni pubblici

Royal Wedding, Harry e Meghan devono restituire i regali per il valore 7 milioni di euro

Onore ma anche tanti oneri perche dopo aver sposato ildavanti a tutto il mondo, deve osservare gli obblighi che la sua posizione privilegiata comporta. Lad'altronde, non ha perso tempo e ha invitato laa svolgere alcune mansioni in sua compagnia.La sovrana ha chiesto di trascorrere un'intera giornata di impegni pubblici con l'ormai ex attrice ala settimana prossima. E tutto a meno di un mese dal, il matrimonio che ha fatto sognare tutti ai tempi dei social.La Markle ha già dato prova di essere determinata e disposta ad apprendere tutto quello che attiene al suo nuovo ruolo. Lo farà, a quanto pare, sotto la guida di, che ha così dimostrato di volerla sostenere e guidare.La monarchia britannica, la più popolare del mondo, ha trasgredito molte regole accettando in famiglia una donna come Meghan. In molti hanno insinuato chenon fosse alquanto soddisfatta della scelta del nipote. La Markle è americana, divorziata e con legami di parentela discutibili. Il gesto della regina potrebbe mettere a tacere, per il momento, le malelingue.