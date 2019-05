Meghan Markle e Harry, primo anniversario di matrimonio: il brutto gesto per Kate Middleton

Lunedì 20 Maggio 2019, 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOLNEWS.IT - Il Duca e la Duchessa del Sussex festeggiano ancora dopo la nascita del primogenito Archie:, infatti, hanno condiviso sull’account Instagram @SussexRoyal un toccante post per celebrare il loro primo anniversario di matrimonio e hanno colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a rendere il loro giorno speciale un vero e proprio successo. Nel breve video di presentazione condiviso ieri mattina sul loro profilo sono stati mostrati momenti intimi con i membri della famiglia della coppia: una serie di scatti inediti che mostrano al mondo cos’è successo “dietro le quinte” dell’evento che ha indelebilmente segnato il 2018. Peccato che per Kate Middleton non abbiano trovato spazio Foto@Kikapress/GettyImages