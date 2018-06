Meghan Markle agitata sul balcone di Buckingham Palace. Ecco il consiglio segreto di Harry per rassicurarla

The royal family gathered on the Buckingham Palace balcony to watch the flyover - 9th of June 2018 Credit: @chrisjacksongetty #queenelizabeth #princecharles #duchesscamilla #princewilliam #katemiddleton #princegeorge #princesscharlotte #princeharry #meghanmarkle

Un post condiviso da Duchess Of Cambridge (@hrhduchesscatherine) in data: Giu 9, 2018 at 7:09 PDT