Baby George canta l'inno nazionale, la cuginetta gli tappa la bocca. La tenera gag fa il giro della Rete

Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

"colpisce" ancora. Anche nel giorno del Trooping the Colour, la parata dedicata alla regina Elisabetta, è il piccolo erede al trono a rubare la scena alla sovrana.In un video della Bbc, ripreso dai social, si consuma una. La famiglia reale al gran completo è sul balcone di Buckingham Palace quando parte. A quel punto, la cuginetta del principe George,- figlia di Peter Philips, cugino di William - mima i gesti del maestro d'orchestra e baby George inizia a. La piccola Savannah però lo bloccacon la manina.Il tenero gesto non è passato inosservato ed è rimbalzato in Rete. Nel video, appare anche la sovrana che con la coda dell'occhio sembra quasi riprendere gliNeanche a dirlo, il filmato ha fatto impazzire il web.