Meghan e il brand "misterioso" lanciato a sorpresa con un video social: «Vari progetti anche commerciali in arrivo»

Libri, iniziative e provocazioni reali. La duchessa "ribelle" di Sussex Meghan Markle è imprenditrice di se stessa. Lo ha sempre rivendicato. Fin dalle nozze con il principe Harry, che ha trascinato con sè in California. Giovedì 14 marzo, in tarda serata, il lancio di un presunto marchio di lifestyle di lusso "American Riviera Orchard". Torna sui social dopo quattro anni di assenza. Con quello che il Daily Mail definisce uno "sfarzoso" video Instagram. Markle pare voglia dedicarsi alla commercializzazione di alcuni prodotti. Il progetto della duchessa - che sembra avere al centro la cucina -, rivelano alcuni tabloid, è in lavorazione da più di un anno e conterrà «tutto ciò che le sta a cuore». Progetto che si unisce a un'altra presunta e imminente iniziativa su Netflix e a «vari progetti anche commerciali in arrivo». Disattesi, insomma, i diktat della Regina che mai avrebbe ammesso iniziative simili.

Il video

«"American Riviera Orchard" di Meghan, la duchessa del Sussex», si legge nella biografia del profilo. Nessun comunicato ufficiale ad annunciare il nuovo account e sito web lanciati giovedì 14 marzo. Solo un video in cui cucina e cura dei fiori. Una sorta di marchio, quindi, fondato a Montecito, in California, dove Markle e il principe Harry vivono con i loro due figli piccoli, Archie e Lillibet.

La coppia ribelle

Il mese scorso, Markle e il principe Harry avevano presentato al mondo il loro nuovo sito web Sussex.com, suscitando immediatamente la reazione "sdegnata" dei sudditi abbandonati, che recriminano alla coppia di utilizzare titoli e insegne reali, nonostante la scelta di abbandonare i loro obblighi con la Corona nel 2020.

Un annuncio che arriva nel giorno in cui Harry e William presenziano insieme all'evento in onore di Lady D intitolato 'Diana Legacy Award'.

