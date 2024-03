Megan nei guai per il suo nuovo brand, l'accusa di frode : «Non ci credo che si sporchi le mani per cucinare, è falsa»

di Serena De Santis

Megan Markle non sembrerebbe trovare pace. La duchessa di Sussex è di nuovo al centro dell'opinione pubblica a causa del suo nuovo brand, l'American Riviera Orchard, che è stato criticato dalla presentatrice statunitense Megyn Kelly, che ritenendolo "falso" e "privo di interesse". La giornalista, infatti, lo ha aspramente giudicato durante un'apparizione al Paul Murray Live su Sky News Australia, in cui ha dichiarato come, secondo lei, sia «tutto falso. Qual è la qualifica di Meghan Markle per fare una cosa del genere? Questa è tutta una frode».

Il video che ha scatenato le polemiche

Anche se il brand non è ancora stato lanciato ufficialmente, l'ex attrice statunitense ha deciso comunque di portarsi avanti con il lavoro, realizzando la pagina Instagram ufficiale del marchio che ha già raggiunto 58mila follower, nonostante siano state pubblicate soltanto le foto ritraenti il logo. Ogni tanto, però, la moglie del principe Harry si diverte a pubblicare delle storie in cui fa vedere al pubblico che sta lavorando ai futuri contenuti che porterà sulla pagina, che prevedono dei consigli di lifestyle e delle ricette di cucina.

È stata proprio una storia (ora non più disponibile) pubblicata sul profilo a suscitare diverse polemiche, che sono state mosse dalla nota presentatrice americana Megyn Kelly, che si è dichiarata molto scettica sul progetto portato avanti dalla duchessa.

La dichiarazione

Megyn Kelly lo ha criticato durante un'apparizione al Paul Murray Live su Sky News Australia.

Dopo le ultime critiche mosse nei confronti di Meghan, sono iniziate ad arrivare anche delle posizioni da Hollywood. Secondo alcuni rumors, infatti, il mondo dell'intrattenimento vorrebbe non proporre più dei progetti alla duchessa di Sussex a causa del parere negativo che si sta diffondendo nei media.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Marzo 2024, 11:46

