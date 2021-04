Mauro Icardi scivolone social, dà della "cagna" a Wanda Nara. Lei risponde su Instagram: «Divertente...»

Un brutto scivolone social per Mauro Icardi, che dà della “cagna” alla moglie Wanda Nara. Mauro Icardi, calciatore in forza al PSG, ha postato uno scatto assieme alla moglie con una didascalia non proprio lusinghiera, provocando l’immediata risposta da parte di Wanda Nara.

MAURO ICARDI E IL POST PER WANDA NARA

Dal suo account Instagram Mauro Icardi ha postato una foto che lo vede seduto su un prato assieme alla moglie e all’amico a quattro zampe Tano, seguita da una didascalia che recita: “Mi Perro 🐶 y mi Perra 🐶 @wanda_icardi” (che tradotto suona “Il mio cane e la mia cagna”). Wanda Nara, accortasi del capolavoro social del marito, ha risposto con un “Com’è divertente” e una faccina seria. Il commento ha naturalmente fatto infuriare i follower del calciatore, che hanno preso immediatamente le parti di Wanda, senza però risparmiarle critiche: “perché gli permetti simili cose? – chiede una fan - Ci sono milioni di ragazzi che seguono tuo marito che penseranno sia una cosa accettabile chiamare cagna la propria donna perché lo fa anche lui. Diseducativo”.

Poco male perché comunque Wanda Nara si gode comodamente il sole di Parigi e, stavolta dal suo di account instagram, ha condiviso un suo scatto sdraiata nel giardino di casa, proprio in compagnia dei suoi cani…

