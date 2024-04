«Ho pagato più di 3000 euro per sposare me stessa. Tutti mi dicono che non troverò mai un uomo»

di Redazione web

Danni Adams è una nota influencer statunitense che sui propri profili social, specie su Instagram, promuove messaggi di amore per se stessi e di bodypositivity. La ragazza, però, è conosciuta dagli utenti del web anche perché, qualche mese fa, ha sposato se stessa organizzando una cerimonia con tanto di celebrazione del matrimonio, vestito da sposa e invitati. Proprio per questa sua insolita scelta, Danni è stata molto criticata e in una recente intervista rilasciata al podcast "Love Don't Judge" ha spiegato quanto sia stato pesante sopportare l'odio sui social.

L'intervista di Danni Adams

Danni Adams, al podcast "Love Don't Judge" ha spiegato: «Dopo essermi sposata e aver pubblicato le foto su Instagram, avevo paura per me stessa e per la mia famiglia. Prima del matrimonio ho trascorso un paio d'anni in terapia, cercando davvero di ritrovare me stessa. Durante il mio percorso alla riscoperta dell'amor proprio ho smesso di bere e ho smesso di fare sesso, ho trascorso molto più tempo con me stessa, prendendomi cura di me e concedendomi alcuni sfizi. Ho imparato ad amarmi e rispettarmi davvero, ecco perché ho deciso di sposarmi. In fondo, a chi avrei fatto del male? Dopo il matrimonio, invece, mi è arrivata addosso un'ondata di odio».

Danni ha continuato spiegando: «Ci sono pagine create su Reddit per prendermi in giro.

I commenti cattivi

Danni Adams ha fatto l'esempio di uno dei commenti che più l'hanno ferita e ai quali ha risposto: «Un ragazzo mi aveva scritto "Questa è la cosa più stupida e narcisistica che abbia mai visto in vita mia: prendere un impegno con te stessa? Ma non puoi impegnarti a seguire una dieta? Con quel corpo non lo troverai mai un uomo". Quindi, io gli risposi "I commenti più dolorosi che ho ricevuto online sono stati quelli di persone che, come te, mi dicevano che nessuno mi avrebbe mai voluta per il mio aspetto. Che messaggio credi di mandare scrivendo certe cattiverie? Secondo te una persona con una taglia grande non è degna di essere amata?"».

Infine, Danni ha concluso dicendo: «Ho ricevuto anche lettere molto cattive e inquietanti... Io, comunque, sto molto bene con me stessa e mi amo per quella che sono».

Martedì 2 Aprile 2024

