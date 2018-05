Massimo Boldi dimentica Loredana De Nardis, in discoteca con la bionda Arianna a Forte dei Marmi

Giovedì 31 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FORTE DEI MARMI – Ha fatto molto parlare la separazione frae l’ex compagnia. La donna infatti è stata fotografata a fianco di un altro uomo, provocando le ire dell’attore comico e facendo partire un botta e risposta mezzo stampa che si è comunque risolto in un brusco addio.Boldi però sembra aver ritrovato il sorriso dato che è stato sorpreso da "Novella2000" nella nota discoteca “Capannina” di Forte dei Marmi con cui si è presentato mano nella mano con una ragazza bionda di nome Arianna.I due hanno trascorso una divertente serata fra selfie e balli, per poi andare via insieme dal locale.