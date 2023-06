Mario Balotelli, il fratello Enock si è sposato con Giorgia Novello: «È fatta». Il calciatore fa da testimone

di Redazione Web

Giornata di festa in casa Balotelli per il matrimonio del fratello di Mario, Enock Barwah, con Giorgia Migliorati Novello. La cerimonia è avvenuta poco fa in una chiesa di Milano e tra i video pubblicati sui social da alcuni presenti sembrerebbe che uno dei testimoni di lui sia proprio il fratello Mario.

Non potevano mancare invitati vip e in particolare proprio gli ex concorrenti del GfVip dell'edizione a cui ha partecipato Enock. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il matrimonio

Enock Barwah e Giorgia Migliorati Novello sono elegantissimi: l'abito di lei è molto semplice e raffinato mentre lui indossa un abito blu notte. Tra gli invitati sono presenti Francesco Oppini con la fidanzata e Andrea Zelletta insieme a Natalia Paragoni. In queste ore si sta tenedo il ricevimento presso una villa.

Ora non ci resta che aspettare altri aggiornamenti per scoprire gli altri volti persenti alla cerimonia.

