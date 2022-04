Mario Balotelli, con la sua Francesca è amore vero: prossimi sposi?

Mario Balotelli prossimo alle nozze? La relazione con la 23enne Francesca Monti, con la quale fa coppia da diversi mesi, va a gonfie vele. A rivelare l'indiscrzione è Chi Magazine che, nella rubrica “Chicche di Gossip”, ha raccontato che il calciatore bresciano sarebbe coinvolto nel rapporto a tal punto da essere pronto a chiedere in sposa la fidanzata, sulla scia di quanto fatto dal fratello Enock, ex gieffino del Grande Fratello Vip 5.

Leggi anche > Britney Spears incinta, la reazione di Justin Timberlake alla sua gravidanza: il video è virale

Ad alimentare l'indiscrezione, c’è anche un altro particolare: Francesca ha sfoggiato un prezioso anello al dito degno di una promessa matrimoniale. Insomma, Mario si sta impegnando non poco con la ragazza e diversi indizi fanno presupporre che la love story potrà avere una ulteriore evoluzione.

Attualmente Balotelli milita nell’Adana Demirspor, squadra che gioca in Super Lig, il campionato turco. Tuttavia, appena si libera dagli impegni sportivi, spesso fa tappa in Italia da parenti e amici. E sarebbe proprio in uno dei suoi rientri nella Penisola che avrebbe conosciuto Francesca, che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Francesca, molto riservata, sembra che lavori come cameriera al Tucanos’ Beach, sulla costa adriatica. Rispetto ad altre fiamme avute in passato, Mario sembra avere cambiato rotta. Anche lui è diventato molto più riservato e, salvo qualche Stories pubblicata sul suo profilo Instagram, preferisce coltivare l’amore con riserbo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Aprile 2022, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA