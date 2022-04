Gf Vip, tra Lulù e Manuel spuntano problemi col papà: «Non mi sento accettata». Cosa ha raccontato

Problemi tra genero e nuora. Lulù Selassiè ammette per la prima volta di avere dei problemi con la famiglia di Manuel Bortuzzo, in particolare con papà Franco. E' ormai cerot che su Instagram, il padre del nuotatore triestino ha levato il “segui” alla principessa che ha ricambiato il gesto assieme a sua sorella Clarissa. Durante un'intervista a Chi Magazine, quando è stato chiesto a Lulù il motivo per cui Franco Bortuzzo avesse tolto il "segui" dai social, l'ex gieffina ha risposto: «Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno».

Leggi anche > Paola Caruso squalificata da La Pupa e il Secchione, Barbara D'Urso furiosa la zittisce: «L'aggressione fisica no»

Silenzio invece da parte di Manuel. Ma è intervenuto l'esperto di gossip Alessandro Rosica, dicendo che tra la Selassié e il nuotatore c’è aria di crisi proprio per via del fatto che la famiglia di lui non accetterebbe ne tanto meno vedrebbe di buon occhio Lulù e le sue amicizie.

Ma questa non è una novitò, perchè già durante il programma, Franco Bortuzzo non ha mai nascosto di credere che il figlio avesse bisogno di un altro tipo di donna rispetto alla principessa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Aprile 2022, 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA