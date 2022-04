Uomini e donne, Ramona Amodeo mamma per la terza volta: è nato Giuseppe

Ramona Amodeo è di nuovo mamma. Fiocco azzurro per l'ex corteggiatrice di Uomini e donne che ha dato alla luce il terzo figlio, Giuseppe, nato dal rapporto con il marito Luca Cicia. Ad annunciarlo è lei stessa con un post su Instagram in cui mostra una foto proprio al momento del parto: «Martedì 12 aprile 2022 ore 19:31, inaspettatamente è nato il nostro piccolo Giuseppe Cicia. Un patatone di 3,760 kg e 53,5 cm. Il giorno di San Giuseppe Moscati. Sarà una coincidenza?! O il destino… Benvenuto amore nostro».

Leggi anche > Alba Parietti ha trovato l'amore: paparazzata col nuovo fidanzato, ecco chi è

Il bambino è nato a Napoli, nello specifico all'ospedale Fatebenefratelli di Napoli, che Amodeo ha ringraziato nel post. Negli anni scorsi erano già nate le prime due bambine, Annachiara di cinque anni e Olimpia, di due. Ramona Amodeo, 32 anni, aveva già chiarito in passato che il suo desiderio fosse quello di avere tre figli e che quella appena andata a buon termine sarebbe stata l'ultima gravidanza per lei.

Durante la gravidanza, Ramona aveva raccontato di aver contratto il Covid a dicembre del 2021, intorno al sesto mese, come ha scritto sui social: «Purtroppo ieri mattina ho scoperto di essere positiva al Covid, da un tampone rapido. Non stavo bene, con tosse e dolore ai polmoni e per scrupolo ho voluto fare come altre volte».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Aprile 2022, 14:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA