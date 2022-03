Maria Elena Boschi musa tra i campi: il web si divide sulla foto pubblicata ​su Instagram

La primavera è arrivata anche per Maria Elena Boschi. La deputata di Italia Viva dismette gli abiti della parlamentare per indossare quelli in versione sexy-campagnola. Abitino rosso a motivo floreali, scallatura generosa, stivali neri e il click è assicurato.

Maria Elena Boschi nei campi in versione sexy.

Con l'arrivo del bel tempo la Boschi si è concessa uno scatto più sbarazzino del solito nella sua verdeggiante toscana. Pubblicata su Instagram, la foto ha fatto subito incetta di like. «La campagna per me è casa. Apprezziamo le piccole cose perché, seppur piccole, non sono mai scontate» ha scritto a corredo dello scatto.

Eppure di fronte a tanta bellezza le parole sono passate in secondo piano e gli utenti del web si sono scatenati nel commentare la stuzzicante fotografia. «Bellissima», «meglio della Leotta», «la più bella in assoluto» sono stati alcuni dei messaggi condivisi dai fan. A nessuno insomma è sfuggita l'avvenenza di Maria Elena Boschi che, come si può ben vedere, parla da sola.

Non a tutti i commenti sull'aspetto fisico dell'esponente di Italia Viva sono sembrati opportuni: «Una persona fa un'osservazione profonda e i commenti sono invece a senso unico sull'aspetto fisico... mah!» ha scritto un follower. In generale, il consenso per la foto sopra le righe della Boschi è stato quasi unanime, anche se non è mancato chi si è chiesto se sia il caso per una donna impegnata in politica pubblicare foto così informali su un profilo pubblico.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 20:38

