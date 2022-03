Maria Chiara Giannetta, è amore con Maurizio Lastrico? L'attrice risponde così

Una storia da.. Sanremo. Dopo la gag indimenticabile di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico sul palco dell'Ariston 2022, è impazzato il gossip. Da settimane si parla di una presunta storia d’amore tra i due, noti per i ruoli di Anna e Marco in Don Matteo. I rumors sono emersi dopo una serie di interviste, in cui entrambi hanno usato parole al miele e lasciato insinuare un sentimento che va al di là del lavoro. Ma per i fan della coppia c'è una verità diversa. Al settimanale Nuovo Tv, Maria Chiara Giannetta ha categoricamente smentito una love story con il collega, ex comico di Zelig: «Ci hanno dati per fidanzati ma in realtà siamo amici. Ci confidiamo e ci supportiamo, l’ho voluto al mio fianco nella performance all’Ariston. Lui è fidanzato, io sono single e dedita al lavoro».

Al momento non è chiaro chi sia la fidanzata di Maurizio Lastrico: l’attore genovese è molto riservato sulla sua vita privata. Parecchio discreta anche Maria Chiara Giannetta, che si tiene alla larga dal mondo del gossip: i suoi ex fidanzati sono sempre stati uomini lontani dal mondo dello spettacolo.

E oggi sembra proprio che la bella 29enne non abbia alcuna intenzione di pensare all’amore, c'è spazio solo per la sua carriera. Dopo il ruolo di Anna Olivieri in Don Matteo il percorso artistico di Maria Chiara Giannetta ha spiccato il volo, l’interprete pugliese ha recitato pure in Un passo dal cielo e Che Dio ci aiuti. La grande popolarità è arrivata con Buongiorno mamma! e soprattutto con Blanca, tra le ultime fiction Rai più amate dal pubblico e attualmente disponibile su Netflix. Dopo aver terminato le riprese di Don Matteo 12, Maria Chiara Giannetta si dividerà ora tra due sequel importanti: quelli di Buongiorno mamma 2 e Blanca 2.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Marzo 2022, 22:44

