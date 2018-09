Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Qualche anno fa un bambino morì all’Ikea soffocato mangiando un hot dog. La cugina di mia moglie Giovanna era lì mentre accadde quell’episodio, poi riportato da tutti i giornali”, anche ladiha rischiato di morire per soffocamento.Il fatto è stato raccontato dal conduttore, ora sugli schermi Rai con “Italia Si” e ha avuto come protagonista la figlia Viola. La piccola stava mangiando all’asilo e ha rischiato di soffocare, salvata poi dall’intervento della maestra: “Quando Viola iniziò l’asilo – ha raccontato a “Panorama” - ricordandosi di quel fatto Giovanna chiese alle maestre se erano in grado di fare la disostruzione: una sì, l’altra avrebbe fatto il corso da lì a Natale.A marzo mia figlia, che oggi ha 8 anni, mangiando un pezzo di pizza, rischiò di soffocare e fu salvata dalla seconda maestra, fresca di corso”.