Maradona, la famiglia si amplia: Diego Armando jr e la moglie Nunzia aspettano un altro bebè

«Quegli anni sono stati anni bui nella vita di mio padre. Se sono miei fratelli bene, non ho nessun tipo di problema». Diego Armando Maradona Jr., figlio di Diego Maradona, commenta a Domenica Live la notizia di altri giovani che si dicono figli di Maradona e dunque potrebbero essere suoi fratelli.



Al fianco di Diego Jr in studio la moglie Nunzia, incinta al terzo mese, e il piccolo Diego Matias Maradona che ha appena festeggiato un anno.



Diego Jr. è orgogliosissimo del figlio e quando Barbara D’Urso gli fa notare che somiglia alla mamma, commenta: «Si chiama Diego Maradona però». Ora aspetta il secondo bambino. «Abbiamo fatto il test di gravidanza insieme - racconta Diego Jr - Nunzia non voleva farlo, io sono corso subito a prenderlo». Ultimo aggiornamento: 20:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA