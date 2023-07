Manuel Pirelli e Alex Migliorini stanno insieme, ma i fan non la prendono bene: «A Love Island hai finto di essere etero?»

di Redazione web

Manuel Pirelli è diventato famoso al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Love Island, un dating show dove un gruppo di single sbarca su un'isola per trovare l'amore e se la storia d'amore dura fino alla fine dell'estate, la coppia vince 20mila euro. Il giovane personal trainer aveva perso la testa per una ragazza all'interno del programma, Yulia Bruschi, ed era uscito insieme a lei. Dopo pochi mesi la coppia era scoppiata, nonostante fosse una delle preferite dal pubblico. Quando Manuel Pirelli ha deciso di fare coming out e di non nascondere più l'amore per l'ex tronista di Uomini e Donne, Alex Migliorini, i fan di Love Island sono insorti perché si sono sentiti presi in giro dal ragazzo. Manuel è dovuto, quindi intervenire per difenderela sua storia d'amore con Alex e per spiegare ai suoi fan il suo stato d'animo negli ultimi anni.

Manuel Pirelli si apre con i suoi follower

Manuel Pirelli ha deciso di pubblicare una lunga storia su Instagram in cui si apre ai suoi follower e confessa come ha visuto la sua sessualità e perché è riuscito a dire la verità a se stesso e agli altri solo adesso. Manuel ha scritto: «Capisco lo stupore della fente e la sopresa nel vedermi oggi insieme ad un ragazzo, soprattutto felice ed innamorato. Ci son ogiorni in cui persino io mi stupisco perché non avrei mai immaginato, fino a poco tempo fa, di poter essere così felice riuscendo ad essere finalmente me stesso. Non voglio giustificarmi, ma allo stesso tempo ci tengo a faqr capire alla gente che per una perosna può essere complicato fare i conti con la propria sessualità e con il proprio orientamento sessuale. Oggi posso dire che dentro di me ho sempre saputo di essere gay ma realizzarlo davvero e soprattutto ammetterlo a me stesso è stato molto complicato.

Poi continua Manuel: «Ho vissuto una vita che non mi apparteneva per tanto tempo e molti oggi mi accusano di aver preso in giro le persone pretendendo da me le scuse. Ma forse in primis dovrei chiedere scusa a me stesso. Per non aver avuto prima la forza ed il coraggio di essere davvero chi sono e aver maltrattato il vero Manuel per troppo tempo, costringendomi a vestire i panni di una persona che oggi mi sembra un estraneo. Poi è arrivato il momento in cui non riuscivo più nemmeno a fingere, sentivo che non rea giusto continuare in questo modo, così ho passato un po' di tempo da solo. Mi sono isolato da tutto e da tutti perché avevo bisogno di ritrovarmi, di capirmi. E poi, come si dice? "La vita è ciò che ti accade mentre fai altri progetti", ed è proprio quello che è successo a me. In maniera del tutto improvvisa è arrivato l'amore e la felicità vera. Quando ho conosciuto Alex avevo già capito e realizzato chi fossi davvero ed innamorarmi di lui è stata la cosa più naturale del mondo. Mi ha rubato cuore e mente. A te dico: mai senza te e mai senza noi».

Lo sfogo di Manuel ha messo a tacere i fan che hanno compreso quanto sia stato difficile per il ragazzo accettarsi. Adesso Manuel si sta godendo la sua storia d'amore con Alex e non potrebbe essere più felice di così.

